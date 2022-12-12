台船（2208）為海巡署艦隊分署建造4艘4,000噸級巡防艦，第3艘「雲林艦」今（12）日假台船公司高雄廠舉行命名暨下水典禮，完工後將配置於臺南、高雄、屏東及澎湖等鄰接區外界線以外之海域，負責南部地區機動海巡隊。

典禮由海洋委員會代理主委周美伍及台船董座鄭文隆共同主持，並邀請立法委員許智傑、海巡之友總會最高顧問葉國一及總會長陳進財觀禮，並由總會長夫人陳林淑真擔任命名擲瓶人，祈求圓滿順遂、人員平安。

「雲林艦」滿載排水量可達5,044噸，能承受10級強風、續航力10,000浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可為海巡單位在海上執行任務時倚賴的重要配備。同時配備精良專業醫療設備，規格相當於野戰醫院等級，可做為醫療救護船，執行人道救援任務，於甲板上的直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援能量有極大助益。

本系列船艦主要裝備，除了主推進系統，較特別的有前後輔助側推進器及穩定翼等系統，可提高靠泊操控性及減少航行時船體橫搖，海巡署的人員經常要在惡劣天候出海執行勤務，這些特殊設計可協助改善大浪中的危險任務。

台船配合政府國艦國造政策，除了4,000噸級巡防艦四艘統包案外，於基隆廠區建造中100噸級巡防救難艇15艘、1,000噸級巡防艦6艘，1,000噸級巡防艦輪控系統是由台船自行研製安裝並取得財團法人中國驗船中心（CR）型式認可。

台船將整合現有企業管理資訊系統及保固保養平台，確保國艦國造的優良品質與後續優良的維保服務，有效帶動國內相關產業就業市場，培養造船產業人才，並秉持建廠精神戮力以赴，期許成為公務艦艇全壽期後勤與維修保養母廠。