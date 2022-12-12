為了對抗通膨，聯準會今年已升息375個基準點，若如市場預期12月再升息2碼，美國基準利率將來至4.25％～4.50％，對於2023年債市，富達多元資產團隊對於固定收益投資，相對看好投資等級債後市。

對美國債市投資人而言，此是自1788年以來表現最差的一年。富達多元資產團隊看好投資等級債有四原因分別為：一、評價面具吸引力：在通膨高峰已過情形下，預估聯準會將會放緩鷹派升息立場，信用利差顯示市場已過度反映投資等級債負面訊息，投資等級債目前評價具優勢。二、隱含違約率高，投資債具優勢：目前美國與歐洲投資等級債信用利差隱含5年違約率超過歷史均值，顯示信用利差已過度反應未來違約率上揚幅度。

此外，三、景氣趨緩有利投資級債，富達國際表示，今年大幅度升息及歐洲能源供應問題，預估全球景氣放緩，此將有利於投資等級債未來表現。四、投資等級債殖利率高於股利率。投資級債享有股票股利率，但其波動卻比股票低。