最近氣溫驟降，許多人會吃火鍋溫暖身體，然而想要健康地吃火鍋，除了要注意湯底、肉類的選擇以外，醬料也是隱藏的地雷之一，隨便一湯匙的鈉含量就相當驚人，衛生福利部國民健康署就列出5個常見的火鍋醬料鈉含量排行，其中冠軍為豆瓣醬，一湯匙就有756mg的鈉。

國健署在臉書粉專「食在好健康」發文，列出常見的火鍋醬料鈉含量排行，以一湯匙為單位計算，冠軍為豆瓣醬756mg，第二名是醬油750mg，第三名為辣椒醬742mg，第四名是和風沙拉醬428mg，最後則是素沙茶醬299mg；不過貼文也指出，素沙茶醬雖然是5個醬料中鈉含量最低的，但熱量卻是最高的，有109大卡。

國健署也提到，營養師建議一日鈉含量不應超過2400mg，相當於6克的鹽，可以用檸檬、大蒜、辣椒、蔥花等天然辛香料，取代調味料使用，或選擇烏醋、薄鹽醬油等低鈉醬料調味。

除此之外，營養師彭逸珊最近也在臉書粉專發文，分享6招吃鍋祕訣，包含選擇清爽湯底、多食用蔬菜、優先選擇低脂肉類、改用新鮮醬料、減少食用火鍋料、少喝火鍋湯等，讓大家在吃鍋暖身子之餘，也能吃得輕鬆無負擔。