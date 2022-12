All You Can Eat 這樣吃也可以

How much is your health worth 您的健康價值多少

許多民眾害怕做大腸鏡檢查是以為要餓3天,臺大雲林分院護理團隊找來護理師、醫檢師、放射師自導自演逗趣的Youtube影片「All You Can Eat 這樣吃也可以」,讓民眾不再懼怕「低渣飲食」。

臺大雲林分院健康管理中心護理長陳怡如說,很多民眾以為低渣飲食就是吃白饅頭、白吐司,餓到檢查當天手腳無力,因為有很多人誤會,所以設計簡單食譜、拍影片讓大家輕鬆做飲食控制,不怕大腸鏡檢查。

臺大雲林分院健康管理中心開發「掉渣食神」食譜。(周麗蘭翻攝)

臺大雲林分院健康管理中心開發「掉渣食神」食譜。(周麗蘭翻攝)

臺大雲林分院健康管理中心開發「掉渣食神」食譜。(周麗蘭翻攝)

即使做低渣飲食控制,白饅頭也可以夾蛋或夾瘦肉。(周麗蘭攝)

她表示,低渣飲食重點在於不要吃高纖維、高油脂、奶類及其製品,但不是餓肚子,只要檢查前一天嚴格執行流質飲食,前2天還是可以食用有飽足感食物。

陳怡如說,低渣飲食的早餐吃白饅頭夾蛋、夾肉絲、水煮蛋、蒸蛋、清粥、清豆花;午、晚餐可以海鮮、蛋、豆腐、雞肉、豬肉、牛肉為主食,像是蟹肉蝦仁拌豆腐、川燙魷魚、蝦仁炒蛋、舒肥雞胸肉、醬燒豬排、肉燥餛飩等。

陳怡如表示,除白吐司、白饅頭,也可以吃白飯、麵條、瘦肉燥飯、瘦肉鹹粥、米線等澱粉類。

健康管理中心護理師幽默搞笑拍了2分鐘長的「All You Can Eat 這樣吃也可以」,及開發「掉渣食神」食譜。

Youtube影片「All You Can Eat 這樣吃也可以」在https://www.youtube.com/watch?v=Wr426bzPnz8

;臺大雲林分院護理團隊還拍了另一片「How much is your health worth 您的健康價值多少」(https://www.youtube.com/watch?v=0mLzsqRz5h0),提醒民眾運動、飲食習慣、健檢很重要。