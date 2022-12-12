許多民眾害怕做大腸鏡檢查是以為要餓3天，臺大雲林分院護理團隊找來護理師、醫檢師、放射師自導自演逗趣的Youtube影片「All You Can Eat 這樣吃也可以」，讓民眾不再懼怕「低渣飲食」。
臺大雲林分院健康管理中心護理長陳怡如說，很多民眾以為低渣飲食就是吃白饅頭、白吐司，餓到檢查當天手腳無力，因為有很多人誤會，所以設計簡單食譜、拍影片讓大家輕鬆做飲食控制，不怕大腸鏡檢查。
她表示，低渣飲食重點在於不要吃高纖維、高油脂、奶類及其製品，但不是餓肚子，只要檢查前一天嚴格執行流質飲食，前2天還是可以食用有飽足感食物。
陳怡如說，低渣飲食的早餐吃白饅頭夾蛋、夾肉絲、水煮蛋、蒸蛋、清粥、清豆花；午、晚餐可以海鮮、蛋、豆腐、雞肉、豬肉、牛肉為主食，像是蟹肉蝦仁拌豆腐、川燙魷魚、蝦仁炒蛋、舒肥雞胸肉、醬燒豬排、肉燥餛飩等。
陳怡如表示，除白吐司、白饅頭，也可以吃白飯、麵條、瘦肉燥飯、瘦肉鹹粥、米線等澱粉類。
健康管理中心護理師幽默搞笑拍了2分鐘長的「All You Can Eat 這樣吃也可以」，及開發「掉渣食神」食譜。
Youtube影片「All You Can Eat 這樣吃也可以」在https://www.youtube.com/watch?v=Wr426bzPnz8
；臺大雲林分院護理團隊還拍了另一片「How much is your health worth 您的健康價值多少」（https://www.youtube.com/watch？v=0mLzsqRz5h0），提醒民眾運動、飲食習慣、健檢很重要。
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