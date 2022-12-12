教育部近日修正規定，中小學老師若要指導學生參加科展，必須上3小時學術倫理課，從2024年1月1日開始執行。而這項規定讓中小學老師氣炸了，他們抱怨，台大國發所前教授陳明通指導學生惹出論文抄襲風波，教育部卻要中小學老師一起承擔，實在讓人很不高興。

教育部近日修正「中華民國中小學科學展覽會實施要點」暨「台灣國際科學展覽會實施要點」，增訂「指導老師...；報名時應檢附教育部台灣學術倫理教育中心基礎核心單元3年內至少3小時之修課時數證明」。這項新規定自2024年1月1日起生效。

負責科展的國立台灣科學教育館已發出公告，從2024年1月1日起，中小學科展指導老師在報名時應檢附上過3個小時學術倫理課程的證明。

不過指導科展的中小學老師卻氣炸了，他們認為「教育部沒事找事」、「就像有人違規出車禍，卻要所有人參加交通講習」，他們感到很不開心。

師大附中化學科老師江青釗說，他指導學生參加科展20多年，關於作品可能抄襲的問題，從10多年前大家就注意到了，老師間也不斷相互提醒要避免犯錯，沒想到像他這樣資深的指導老師，還要去上學術倫理課，否則不能指導學生參加科展，他很不開心。

「他（陳明通）犯的錯，卻要中小學老師承擔。」江青釗表示，相較於碩、博士論文，中小學科展涉及的範圍其實很窄，只要用比對軟體比對一下，就可以看出作品有沒有抄襲。他認為，如果讓新進的指導老師去上學術倫理課還有道理，連資深老師都被強迫去上，說不通。

北一女數學老師吳銘祥則說，現在不只是大學生、碩、博士生要寫論文，連中小學學生也都會遇到寫小論文的問題，因此老師若有學術倫理的觀念，可讓台灣教育的發展更紮實。

不過吳銘祥進一步指出，教育部應該提供機會，鼓勵老師去上學術倫理課；如果是強制他們去上，那就太過了。他認為，教育部現在的作法是，A犯了錯，卻要B去補強，感覺上只是想交待了事，不是經過通盤思考後要去徹底解決問題。