台北市長當選人蔣萬安今日發布首波小內閣人事，新北市長侯友宜借將，新北市政府財政局長李泰興，將出任蔣市府祕書長，李表示，侯友宜鼓勵他說，都是為國家、為市民服務，自己的心情是任重道遠，會全力以赴。

李泰興說，蔣萬安有和他聊一下理念，侯友宜鼓勵他說，都是為國家、為市民服務，到哪邊都可以貢獻自己的專長，現在還沒交接，上任之後雙北會有很多議題，看情況再來處理。

他說，自己的心情是任重道遠，壓力一定會有，但是全力以赴，把事情做好。

北市現任都發局長黃一平也確定轉任工務局長，他表示，上周與蔣市府的副市長李四川電話聯絡，蔣萬安比較謹慎，上周三晚上九點多找他見面談過。

黃一平說，因為之前與李四川為前後期北市新工處長的關係，工程司的頻率比較接近，工務局原來是林志峯局長，林因為家庭因素不續任局長、現為北市府參事，因此李四川要他接任工務局，很多推動工作要繼續下去，為民服務。

黃一平表示，北市公務系統執行工作比較多，包括道路橋梁、防汛、大地水保工作都在工務局執行工作範圍。

他說，新建工程推動包括中正橋改建、南門市場、社會住宅代辦工程、國家生技園區隧道工程會維續工作，維護工作包括公園綠地、道路、道管工作也持續推動，智慧化進行要特別在後續工作推動，抽水站汰換、道路智慧管理等系統建立。