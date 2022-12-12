美國公開新型B-21「突襲者」（Raider）戰略隱形轟炸機

為了因應中方構成的戰略挑戰，美國在多年秘密研發後，本月初終於在加州公開了超過30年來的第一款新型戰略隱形轟炸機B-21「突襲者」（Raider）。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，分析家說，B-21將對中方的防空系統形成挑戰，但解放軍長程飛彈或許有助於縮小彼此的打擊力差距。由於對美中未來可能衝突的擔憂與日俱增，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）說，B-21證明了國防部長期致力建設先進戰力，以加強美方當今和未來遏阻侵略的能力。

從外觀看來，B-21類似B-2「幽靈」（Spirit），但從起落架看來，體型似乎小些。美國雖然高調公開戰機，並未透露相關規格，而背景的藍色燈光更讓許多部份都隱藏在陰影中，以避免洩露太多線索。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深分析家戴維斯（Malcolm Davis）指出，從任何方面來說，B-21都是21世紀的產物，擁有卓越的隱形性能、航電系統、感測裝置和推進器，同時有開放式架構，能輕易升級軟、硬體。「沒錯，它是小了點，但別忘了，武器技術從1980年代末至今也進步了，」他說，「最重要的，就是不知不覺，穿透中俄反介入與區域阻絕（A2AD）網，發射現有較先進武器的能力。」

另一方面，美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國防分析家何天睦（Timothy Heath）指出，這款先進6代隱形轟炸機將對亞太區造成重大的影響。

他說，B-21在緊急因應亞太區的戰鬥上，提供了美國更大的彈性；例如，美國不再需要靠近台灣的基地，以支援附近的緊急狀況。此外，它還能執行情報搜集、偵察與監視等任務，甚至協調和其他戰機的協同作戰。他強調，這使B-21成為寶貴的多功能平台，應該有助於提升美國在相關戰區的威懾力。不過，何天睦也指出，儘管B-21具備先進戰力，但缺點之一就是造價昂貴，而這限制了可能打造的架數。

New US B-21 stealth bomber heightens strike gap with China – but missiles may help close it https://t.co/vPCQu9cxo0 — South China Morning Post (@SCMPNews) December 11, 2022

美中關係仍高度緊張，隨著白宮宣布，通過對台另一批軍售，又導致新摩擦。而北京不僅在進行軍事現代化，也要求對可能的台海衝突提高備戰力。雖然中國目前還沒有6代戰機，但何天睦說，據悉他們正在研製類似B-2A的轟-20新型轟炸機。五角大廈估計，它的續航距離超過8,500公里。

而何天睦指出，中美始終在競爭，顯然中方密切關注B-21，可能會設法把相關設計原理融入轟-20，或後續版本。此外，他說，中方也可能靠飛彈，來縮短中美間的打擊差距。而北京確實有許多長程飛彈，如東風-26等，能在難以擊落的狀況下，執行遠程打擊任務。