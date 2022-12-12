日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為儘管聯發科營運短線受到庫存調整呈現逆風，但長期在市場地位以及連網升級趨勢下，無損其結構性增長和盈利能力，故維持買進評等。

日系外資表示，聯發科11月營收暗示出第四季度銷售總額運行率不佳，主要是由於手機領域的庫存調整比預期嚴重，儘管短線逆風，導致聯發科第四季潛在下修風險，但仍看好聯發科第四季到明年第二季營收會維持正年增，且到明年第三季就會回歸到結構性盈利增長周期，相信聯發科有其良好定位，以及跟上連網升級的大趨勢，將有利其提高結構性盈利能力，因此，對聯發科的結構性前景依舊持樂觀態度，並重申我們的買入評級，此外，看到聯發科的高股息收益率有助於減緩下修風險。

聯發科11月營收361.25億元、月增加8.21%、年減少19.79%；累計前11月營收5101.11億元、年增加14.06%。日系外資表示，聯發科加總10月、11月營收為695億元，年減少16%，僅達對其第四季營收達陣低標得64%，故其第四季度銷售總額恐有落後的疑慮，可能是由於疲軟的Android智慧手機晶片組的庫存調整比預期更大，有鑑於此，認為聯發科第四季營收潛在下行風險，預估落在1153億元，季減少19%、年減少10%，但看好聯發科依舊可以達陣財測低標。

以新台幣匯率1比31.5元計算，聯發科預期第四季營收落在1080~1194億元，季減少16~24%，年減少7~16%，毛利率47~50%，費用率預估為31~33%。

日系外資表示，聯發科營收低迷應該只是短期問題，看好聯發科在明年第三季將重返其結構性盈利周期。預計聯發科客戶的庫存過剩將在2023年第一季正常化，且在智慧手機、智慧邊緣終端重新回補庫存下，聯發科營收從2023年第二季將可恢復季度正成長。

日系外資最後強調，聯發科正在增強其在移動和智慧連接設備行業的全球影響力，智慧手機市占率從中端延伸到旗艦市場，也將受惠AI(人工智慧)、HPC(高速運算)以及連網升級的趨勢，將維持其結構性增長和盈利能力，與周期性波動無關，因此，短期逆風庫存修正不會影響其結構性前景。