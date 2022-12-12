美國喬治梅森大學（George Mason University）56歲發言人霍利斯（John Hollis）可能比天選之人還要猛。他在不知情情況下感染新冠肺炎，後續血液中驗出「超級抗體」，就算稀釋1萬倍，仍能殺死90%病毒。更特別的是，不論新冠病毒如何突變，他幾乎能免疫，免疫能力也不會隨時間遞減。

美國《亞特蘭大新聞憲政報》（The Atlanta Journal-Constitution）報導，2020年夏天，霍利斯因緣際會參加喬治梅森大學應用蛋白質體暨分子醫學中心（Center for Applied Proteomics and Molecular Medicine）主任利奧塔（Lance Liotta）進行的實驗，當時利奧塔正在募集曾暴露在新冠風險下的受試者。

Tests indicate that even if his blood were diluted 10,000 times, it still kills 90% of the coronavirus. No one knows exactly why. Reports worldwide suggest scientists have identified just a handful of people with immunity similar to John Hollis’.

https://t.co/NdzKvlUXJz — Atlanta Journal-Constitution (@ajc) December 8, 2022

不到一周，霍利斯的血液檢測報告出爐，利奧塔告訴他血液中驗出新冠抗體，代表他曾經染疫過，不只如此，霍利斯血液驗出的是「超級抗體」，讓他對新冠免疫。

後續的檢測也顯示，不論新冠病毒如何突變，霍利斯幾乎持續對病毒免疫。此外，不像打疫苗後保護力會隨時間下降、需要接種追加劑，報導指出，至今霍利斯的新冠免疫力仍相當強健，他說最近才抽血過，是時隔1年半來的第一次，「超級抗體仍維持在最高水準，太不可思議了。」

更不可思議的是，檢測實驗顯示，就算將霍利斯的血液稀釋1萬倍，仍舊能殺死90%的新冠病毒，這個結果連科學家都不解。「他的抗體能夠辨識病毒的不同地方，不只是一個區域」，利奧塔說：「但為什麼？從哪來的？我不知道。」

美國喬治梅森大學（George Mason University）56歲發言人霍利斯（John Hollis）被驗出體內有新冠「超級抗體」。

事實上霍利斯從不知道自己染疫過，他知道室友曾在2020年4月感染過、而且病情嚴重，但因為自己沒有什麼症狀，讓他一直以為自己沒有染上病毒。

實驗結果讓他推論自己可能是在2020年3月和兒子從歐洲回來後感染，當時他有鼻塞症狀，讓他以為是花粉症引發，一周後室友就生病了，雖然那時難以進行病毒檢測，不過室友的症狀都與新冠肺炎吻合。

霍利斯說那段時間擔心到瘋狂消毒家裡，認為自己和室友可能都無法挺過疫情，甚至還寫信向兒子道別，不過利奧塔的實驗結果讓他更有信心，從此敢再出門剪頭髮。

利奧塔說霍利斯血液中驗中異常高濃度的抗體，他的研究中有2%的受試者產生強大的免疫力，不過後續檢測顯示，這些受試者的免疫力會隨時間下滑，霍利斯的卻沒有，「完全超乎預料。」

利奧塔指出，霍利斯的抗體非常重要，如今在協助科學家發展對抗長新冠（Long Covid）及保護免疫低下族群的新方法。

事實上霍利斯的故事已經是舊聞了，英國廣播公司（BBC）、維吉尼亞州地方電視台「KYTX」等媒體2021年3月都曾報導過他的故事。