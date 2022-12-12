在歐盟包括比利時、義大利、波蘭、立陶宛等十多個國家試圖大力壓低天然氣價個上限之下，歐盟似乎很難在此一議題達成協議。

歐盟和G7集團已經對俄羅斯石油的出口達成價格上限共識，但是對於占比更大的天然氣，仍未達成協定。

而在入侵烏克蘭之後，俄羅斯大幅削減天然氣供應，歐洲天然氣價格今年以來大漲，推高了燃料成本，並導致通膨進一步飆高。

歐盟國家在上周六舉行了緊急協商，希望在12月13日能源部長級會議召開之時，能達成俄氣價格上限協定。但是各國對該計畫仍有分歧意見。

一位歐盟外交官表示，數個國家正在窄化彼此歧見。但是部分官員說，周六談判沒有什麼進展。外交官們準備在周一繼續進行討論。

在歐盟27國當中，有12個國家正在流傳一份文件，要求較上次協商的結果，再「顯著地」拉低價格上限。

他們說：「但是還遠沒有達到我們認為令人滿意的妥協程度」。

該份文件，據了解是由由比利時、保加利亞、克羅埃西亞、希臘、義大利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞，和斯洛伐克等12國共同提交。

數個月以來，歐盟國家一直在爭吵天然氣上限問題，一些外交官對於本周能否達成協議表示懷疑。

贊成制定上限的國家認為，此舉可以保護本國經濟免於高通膨。但是德國和荷蘭仍反對實施，他們警告，此可能會擾亂能源市場的正常運作，並妨礙天然氣生產商將燃料輸往歐洲。

歐盟上次提議的價格上限為每百萬瓦時(MWh)275歐元，但是12個國家認為價格不夠低。