裕隆(2201)集團旗下格上租車轉型線上租車品牌—格上Go Smart，上線兩年累積35萬會員，其中開拓汽車共享市場有成的共享車業務，受惠疫情趨緩及投入新車加快汰換車隊，業績年比提升一倍。

為因應跨年及春節返鄉、出遊用車熱潮，格上再擴大串聯高鐵網絡備好日租及共享逾1000台車，以「專人服務選日租、自助取還選共享」，出站3分鐘快速取車的雙線服務模式，加碼再送最高400元租車金等促銷優惠，鎖定高鐵旅客。

高鐵在台北、台中、高雄三大都會區有年逾3000萬旅客人次，為應對高鐵旅客離開高鐵後的自駕需求，迎接跨年及春節等重要節慶的高運量，格上整合全台高鐵共9站及鄰近周遭的日租車及共享車，投入約1000台各式熱門車款，並加大在旅運量第二級大三大的左營站及烏日站，各安排300及150台車備戰。

格上也以新車隊、全新車款，因應因應高鐵商務、出遊、返鄉旅客不同的用車情境，共享車隊加快汰換車款速度，投入包括上百台全新Nissan KICKS旗艦版、New Sentra等車款，日租車則打造NissanQ50、QX50、QX55及QX60全系列尊享方案，從日租、周租到月租都有，且以平日最低日租3000元的專案價，讓返鄉出遊旅客用優惠價格「開豪車過好年」。

除加大投車量及煥新車隊外，格上Go Smart也與玉山銀行合作專屬優惠，成為玉山數位e卡指定綠色消費通路，除透過官網APP線上訂車刷數位e卡結帳，可享10%現金回饋，格上再加碼日租滿2000送200、共享滿1000送100租車金，以及訂閱送1000公里免費里程。針對其他信用卡別，格上也提供共享車優惠，享有租滿3000送200、租滿4000送400租車金的歲末回饋。

格上租車表示，消費者搭乘高鐵再銜接旅程目的地的過程，都希望盡量節省在高鐵站等待或不想為選計程車、捷運還是找親友接送而苦惱，也觀察到高鐵站的租車業務快速增加，提供高鐵旅客更多元、快速及安心的租車服務，可縮短旅客無謂等待，讓旅程更為快速順上的做法。