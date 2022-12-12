ITZY巡演門票將自12月16日在拓元售票系統開賣。（Live Nation提供）

韓團強棒來襲，JYP娛樂旗下人氣女團ITZY，因出道不久即遇到疫情而推遲的世界巡迴演唱會，終於在今年成行，自首爾起跑，歐美場次也開出票房紅盤。世界巡迴公布之後唯獨不見台北，讓歌迷直敲碗，如今終於公布加碼台北場，將於明年2月26日和台灣粉絲在林口體育館相見，門票12月16日開賣。

ITZY於2019年出道，由YEJI、LIA、RYUJIN、CHAERYEONG、YUNA5位成員組成，以GIRL CRUSH風格橫空出世，出道曲〈DALLA DALLA〉24小時內創下逾1400萬的點閱次數，並創造連續41天霸榜MyMusic音樂平台單曲日榜亞軍的佳績，年度怪物新人封號當之無愧。之後ITZY每張專輯都消化不同風格，每次高強度的編舞更展現ITZY唱跳實力。

今年繼〈CHECKMATE〉專輯的成功出擊，ITZY在忙碌的行程中努力完成以愛麗絲夢遊仙境為發想的新作品〈CHESHIRE〉，並已於本月初發行，性感鬼魅中帶點俏皮的手勢編舞、展現實力的高音副歌和洗腦的魔性旋律，迅速引起討論。ITZY今年在年度盛事MAMA頒獎典禮上的初舞臺也沒有讓人失望，再次讓歌迷見識到她們舞台匠人的實力。