王惠美說，李秉圭大師出生於木雕世家，傳到他已是第5代，過去李大師曾獲得傳統木雕及鑿花技術。（吳建輝攝）

李秉圭表示，前後拿到3個國家獎項，心裡滿是感慨，感謝國家給予工藝人員的的鼓勵。（吳建輝攝）

文化部日前公布「2022國家工藝成就獎」得獎名單，由彰化知名木雕藝師李秉圭獲獎，12日彰化縣長王惠美特別到鹿港松林居祝賀，王惠美說，李秉圭大師出生於木雕世家，傳到他已是第5代，過去李大師曾獲得傳統木雕及鑿花技術保存者雙認證，如今又拿到國家工藝成就獎，可以說是彰化的榮耀。

李秉圭出生於木雕世家，其父親就是著名雕刻大師李松林，目前李家木雕傳承到第5代;王惠美說，國家工藝成就獎全國1年只有1位，李秉圭大師除了木雕外，對歷史建築修復也相當投入，其作品都會很仔細的觀察並考究過去歷史，才能創造出栩栩如生作品，也希望李大師能夠傳承技藝，培育更多工藝人才。

李秉圭表示，前後拿到3個國家獎項，心裡滿是感慨，感謝國家給予工藝人員的的鼓勵，他說能夠把「生活、興趣、職業」三項合而為一是最好的，並且保持歡喜的心，保持認真、頂真、敬業，也感謝社會各界給予他的支持，讓他持續創作，投入工藝教育及傳習。

文化局表示，「國家工藝成就獎」由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心主辦，為臺灣工藝領域最高榮譽獎項，經評審團一致通過由木雕大師李秉圭獲獎，肯定其對木雕志業堅持不懈，包括創作、研究、修復、傳習等多重面向的成就與貢獻。

文化局說，李秉圭藝師致力於木雕工藝近一甲子，創作之外，亦投身修復工作，推動匠藝研究與傳習，將修復物件與過去歷史、材料、技法及風格再次連結，體現文化資產的修復知識倫理，目前臺灣工藝研究發展中心工藝文化館至2月5日，將有「李秉圭老師-頭手工課特展」，歡迎民眾蒞臨參觀。