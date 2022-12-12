新竹縣衛生局16年前購置的子宮頸抹片檢查車，老舊不敷使用需求，愛爾麗醫療集團執行長劉怡萱與擔任公益大使的藝人白家綺，12日 代表該集團捐贈近3百萬元的子宮頸抺片巡迴車，縣長楊文科盛讚愛爾麗集團不只是照顧美麗，又照顧健康，大恩大德，讓人非常感動！

楊文科感謝愛爾麗集團董事長常如山及總經理劉貞華的支持，捐贈給新竹縣衛生局這輛有全市備配的子宮頸抹片巡迴車，相信對新竹縣的婦女是一大福音，都能「6分鐘護一生」！

劉怡萱指出，愛爾麗集團目前已捐贈40輛救護車與巡迴車等車輛給各縣市，因愛爾麗是醫療集團，還是以救人為出發點，希望可以在健康、完善的環境下發揮醫療量能，目標是捐贈100輛醫療與救護相關車輛，還會繼續努力。

白嘉綺則表示，癌症是國人十大死因之首，預防勝於治療，定期檢查非常重要，透過巡迴車可以讓女性朋友檢查更便利，一起守護自己也照顧家人健康，鼓勵大家要彼此提醒、關心，並且不忘健康檢查。

衛生局長殷東成指出，新竹縣目前30歲至69歲婦女人口有16萬2229人，平均每年有3萬7000多人接受免費子宮頸抹片檢查，竹縣原有的子宮頸抹片檢查車已有16年車齡，車況、設備均老舊，已不敷使用需求。

愛爾麗集團捐贈的這子宮頸抹片巡迴車，包括車輛、婦女檢查檯及設備儀器、車廂內裝及硬體設備、電氣系統及獨立空調系統等，價值近3百萬元。

殷東成表示，這輛巡迴車將會在13鄉鎮市走透透，讓婦女免除舟車勞頓，可以就近接受檢查，也提醒縣民主動接受子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌等五項癌症篩檢，為自己及家人的健康把關。