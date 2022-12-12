中國大陸上周暫停台灣2400件加工類食品、水產品輸入，其中包含金門高粱酒，加上小三通遲遲未開，立委陳玉珍、準金馬縣長陳福海與王忠銘今(12)日率團赴陸溝通。行政院長蘇貞昌今表示，假如小三通重啟，在大陸疫情嚴峻的當下，開放邊境恐讓對岸民眾來台搶藥，造成另一波防疫破口。

蘇貞昌今日出席「2022國際技能競賽代表團頒獎典禮」受訪表示，過去1年多來，政府幫業者補件3000多件，希望業者能突破萬難，但是中國大陸違反世界貿易組織(WTO)規範，獨對台灣特別苛刻，作業方式也不照規矩來，簡單來說就是刻意透過政治手段、行政干預來妨礙自由貿易，非常不合理。

另外，近日金門高粱酒遭大陸禁止進口，準金馬縣長陳福海與王忠銘今率團赴大陸福建與陸方溝通，國民黨金門立委陳玉珍一同出行。

針對陳玉珍等人這次的赴陸行程，是否已越過中央提案來和對岸協商，蘇貞昌說，防疫必須全國一致，尤其中國大陸疫情再起，好不容易我們近3年來防疫有成，如果造成破口實在難以對國人交代，「如果輕率的大開國門，過去中國大陸到香港搶藥的情況大家都知道」。

蘇貞昌說，任何人都不能因為個人立場來妨礙全國一致的防疫作業，希望大家都能以國人健康為重、社會安定為念，「對岸現在因為疫情封控嚴重，若因為台灣開放邊境而造成防疫破口，開放小三通並無道理」。