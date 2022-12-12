道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index，DJSI)公布評選結果，台灣電信三雄均傳好消息，三雄不僅在5G連網上較勁，對於全球永續任務、ESG等也不讓競業專美於前。

中華電(2412)本次入選道瓊永續世界指數的「世界指數(DJSI-World)」及連續十一年入選「新興市場指數(DJSI-Emerging Markets)」。本次中華電信整體分數超過六成項目獲得滿分的好成績，治理面分數中，「風險與危機管理」、「稅務政策」、「創新管理」、「網路可靠性」、「環境政策與管理」等項目獲全球電信通訊服務產業最高分；「商業道德」、「營運生態效益」、「供應鏈管理」、「人力資本發展」、「職場健康與安全」、「企業公民與慈善」等項目都大獲肯定。

董事長謝繼茂強調，ESG永續發展是中華電的無悔投入，中華電將以積極的態度自我要求，運用中華電的核心專業、技術、資源、能力與特色，與各界先進攜手合作，落實推動低碳永續。

台灣大(3045)在本次表現也不惶多讓，連續6年入選DJSI最高榮譽「世界指數」，全球電信業排名榮獲第二，僅次於德國電信Deutsche Telekom AG，更為台灣電信業第一。另外，台灣大連續11年名列「新興市場指數」(DJSI Emerging Markets)，ESG表現在國際電信業名列前茅。今年台灣大在治理、環境、社會三大面向之25項評分，其中10項指標不僅獲得滿分。

董事長蔡明忠表示，台灣大作為全球ESG先鋒部隊，積極發揮核心能力，於營運過程中致力永續發展，攜手利害關係人，共同擴大影響力。台灣大將「永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會，擴大治理高度與廣度；未來期許能盡速獲主管機關核准合併台灣之星，透過產業整併，減少基地台重複佈建，預估每年節省1至2億度用電量，為延緩地球升溫的重大氣候議題，與全球標竿企業共同努力。

遠傳(4904)連續4年入選最高等級「道瓊永續世界指數」成分股，也連續7年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股，遠傳今年在環境、社會與公司治理（ESG）三大面向表現亮眼，在24項評選面向中「重大性議題」、「商業誠信」、「創新管理」、「網路可靠度」、「政策影響力」、「環境報告」、「社會報告」、「人權」8項獲得滿分，顯示遠傳長期投入永續發展深獲國際肯定。遠傳總經理井琪表示，節能減碳，守護地球，刻不容緩；遠傳推動永續發展由內而外，和企業夥伴共襄盛舉。今年再度入選DJSI是一份肯定，遠傳也將持續深化「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)核心能力，以科技打造無距、共融、共好的社會，同時積極回應全球減碳趨勢，朝向淨零排放的目標邁進。

DJSI是美國標準普爾道瓊指數公司所推出的指數，從環境、社會、公司治理三面向評比企業的永續發展成效，今年有來自全球五千家企業參加評比，各產業永續績效前10%的企業才能入選為DJSI成分股，是全球最具公信力的企業永續評比之一。