準新竹市長高虹安的小內閣人事受外界矚目，首先公布的秘書長人選，由現任台北市政府地政局長的張治祥出任。高本人今日再透漏，目前有幾個比較確定的局處尚未公布人選，另外除台北市府外，也有從台中市府延攬人才。

高虹安今於立法院受訪時指出，針對未來新市府人事布局，主要會以現有市府優秀的事務官為主，也有延攬包含像是台中市政府的人選；台北市府的部分也有在接洽，但都還未確定。

高虹安說張治祥出任秘書長的情況是因為被媒體獨家爆料了才公布，團隊之後應該是一波兩波一起公布，而不是做個別的報告。

媒體問及台北市長柯文哲是否有談人事的事情？包括借將或是推薦一些好手。高虹安表示，柯文哲僅推薦任用過優秀的事務官，沒有推薦政務官，「張治祥局長也是因為這樣子的因緣際會，所以才認識到她」，且積極的勸進她來到新竹；張也有說自己是桃園人，到台北上班反而比較遠，到新竹服務是滿好的挑戰跟機會。

台中市府的部分，高虹安說，跟台中市長盧秀燕先前就有互動，上任了之後也有互道恭喜跟祝福，台中市政府目前要延攬的事務官的人選是由他人來推薦，不是由盧本人來推薦。