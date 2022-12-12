創立6年、專注於老人照護、醫療保健產品研發的「護佳生醫」，產品賣得火紅，卻也發現坊間不肖公司仿冒侵權行為，為捍衛智慧財產權該公司陸續針對冒用、侵害該公司商標、近似的公司名稱及產品外包裝侵權等提出訴訟，歷經年餘終獲一審勝訴；該公司也在官網刊出嚴禁仿冒聲明公告，並呼籲消費者如有疑問或有發現仿冒品疑似詐騙行為，請向相關單位或該公司提供相關資訊檢舉。

「護佳生醫」董事長蔡帛霖指出，該公司創立以來自主研發技術並取得台灣多項專利，擁有立足於醫療產業的競爭優勢。長期以來對於捍衛智慧財產權（Intellectual Property）更是不遺餘力，也絕不容許護佳生醫商標及外包裝等被不法仿冒侵權，致使危害消費者安全。

蔡帛霖說，護佳生醫品牌的產品線從口服玻尿酸系列到照護輔具的每一種產品，皆通過研發、設計、生產、品管、產品管理、行銷等層層把關，經過一定時間的淬鍊而生。護佳生醫自創業以來，秉持著為醫療院所提供臨床科學的產品，而努力不懈的投入研發設計。

「護佳生醫」針對冒用、侵害該公司商標、近似的公司名稱及產品外包裝侵權等提出訴訟，歷經年餘，法院判決冒用方包括招牌、名片、廣告、網頁及其他所有行銷物品，不得再使用「護佳生醫」之商標圖樣，且不得再使用相同或近似於「護佳生醫」字樣作為公司名稱之特取部分。

蔡帛霖指出，對於護佳生醫來說，此次判決是打擊仿冒商不法謀利的一大勝利，過程雖艱辛，但終於迎來正義的曙光。他強調，公司尊重他人的智慧財產權，了解每個創新背後所需要投入的心力與財力，也呼籲行業同業共同尊重智慧財產權，護佳生醫也將持續堅持捍衛自主技術的智慧財產權。