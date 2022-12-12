慈濟基金會與台師大今天舉行「『滿納海的承諾』敘利亞難民華語文伴學計畫」簽約儀式，將培育具備基礎華語文教學能力、科技數位媒體運用能力及跨文化溝通經驗的華語教學老師，對土耳其「滿納海國際學校」的敘利亞難民學生進行線上華語教學。

今天的簽約儀式由慈濟基金會執行長顏博文、台師大副校長宋曜廷，與計畫主持人教育學院胡翠君教授，代表雙方簽約，由慈濟基金會委託台師大、慈濟國際青年會與慈濟大學共同執行。除了線上教學外，雙方並預計於2023年暑假與2024年寒假期間，安排本計畫優秀的華語學伴，前往土耳其服務當地敘利亞的難民。

「滿納海」（Menahal）的阿拉伯語意思是「沙漠中的泉源」，也象徵為戰火下的孩童帶來希望。2011年發生敘利亞內戰，造成560萬位難民流離失所、1／3的學校被摧毀，90萬名孩童失學，為了幫助失學敘利亞難民不再因生計成為童工，慈濟基金會在2015年1月23日於土耳其成立「滿納海國際學校」，成為敘利亞難民學童重要的學習管道。

由於華語作為全球14億人的母語，且是當今最多人使用的語言，在學習、就業、貿易、經濟等方面的重要性顯而易見，為了滿納海國際學校學生們在未來在社會上、國際上具備更多競爭利基，2022年起慈濟基金會與台師大華語文科技研究中心合作，招募華語教學志工，透過專業華語課程的培育，提供滿納海學生遠距的華語教學。

台師大表示，本計畫共分四個階段：志工招募、華語文師資培訓課程、線上伴學、國際交流志工。將招募35名有意願的志工，提供36小時課程與實務線上伴學培訓，並於2023年3月開始為15-25歲的敘利亞學生，每周提供2小時線上華語伴學。最後將於2023年暑期與2024年寒假，前往土耳其滿納海國際學校，服務當地學生，促進彼此交流與互動。