富達國際旗下之富達基金管理（中國）有限公司，獲得中國證券監督管理委員會批准經營證券期貨業務的牌照，成為首批在中國大陸開展全資共同基金業務的全球資產管理公司之一。

獲得牌照後，富達國際即可為中國大陸個人投資者提供境內投資產品和解決方案，同時為機構投資人提供資產管理服務，致力為中國大陸投資人發掘內地市場投資機會，提升財務健康及退休儲備。

富達國際視中國大陸為長期策略市場，擁有超過20年在中國大陸投資的經驗。自2004年起，富達國際分別於上海、大連和北京設立辦事處，目前員工總數超過1,900人。在以往合格境外機構投資者（QFII）制度下，富達國際擁有12億美元的QFII額度，為擁有QFII額度最大的外資資產管理機構之一。2017年1月，富達國際更成為首家獲得中國證券投資基金業協會，頒發私募證券投資基金管理人資格的外資資產管理公司。

富達在中國大陸當地設置有投資研究團隊，著眼於基本面研究的投資概念和流程，從股票、固定收益、多元資產、系統及量化投資等各方面皆有紮實的經驗和能力，同時致力將ESG分析整合至投資流程中。

富達國際亞太區（日本除外）董事總經理馬瑞傑（Rajeev Mittal）說：「我們十分榮幸得到中國證監會的批准，及其對富達開展共同基金業務的支持。我們期待借助富達國際在全球的經驗和能力，為中國大陸投資人提供世界級的投資產品和解決方案。身為長期專注永續發展的獨立私人公司，我們亦期待在快速發展的中國大陸資產管理產業上作出貢獻。」

富達基金管理（中國）有限公司總經理黃小薏說：「我們希望在中國大陸打造以退休金和資產管理服務為核心且業務多元化的金融服務公司。憑藉富達的全球投資專業和聚焦內地市場的團隊，我們致力深入了解中國大陸投資人的需求，廣泛發掘中國大陸市場的投資契機。透過富達基金這家新成立的資產管理公司，期待為廣大中國大陸投資人提供多元化的投資解決方案和服務，以滿足投資人對投資和退休需求。」