針對中國大陸禁止進口台灣產品，包含國民黨、民眾黨等立法院在野黨團，都質疑政府輔導業者及因應措施消極，民進黨團12日由立委林靜儀（左起）、郭國文、黃世杰舉行記者會回應，表示中國海關單方面的舉措確實是以行政缺失行經濟霸凌之實，呼籲各界不要隔空唱和違反自由貿易的錯誤行為。（趙雙傑攝）

中國大陸暫停我農漁產、酒類及飲料等產品輸陸，對此，國民黨立委吳怡玎指出，日韓政府去年就協助業者溝通磋商，提供申請註冊服務，日本所有農漁產品、食品都是註冊有效，韓國有部分廠商顯示暫時進口，但絕大多數都屬有效註冊，反觀農委會跟食藥署在做什麼？忙著撒幣，忙著護高端，被禁的食材都要變學生營養午餐？

吳怡玎指出，中國大陸不只有針對台灣農水產品、食品，要求重新註冊，是針對全球各國，只要是出口農漁水產品、食品進入中國大陸，都必須重新註冊，台灣也有業者註冊成功的例子。

吳以鄰近的日本為例，所有農漁產品、食品都是註冊有效，韓國有部分廠商顯示暫時進口，但絕大多數都屬有效註冊。中國大陸在2019年11月26日公告徵詢各國意見，2020年11月也經由WTO辦公室向各會員國通報新制。

吳怡玎表示，日本2021年出口到中國大陸農漁水產品，比前一年增加35.2％，2022年10月，更達到1.2兆億元，並設定出口中國大陸目標為2兆日圓，簡言之，大陸市場市占率幾乎被日本所有。2021年4月，當中國大陸宣布推出新制註冊後，8月13日日本農林水產省就開始積極協助業者辦理申請註冊。

吳反問這個時候蔡政府的農委會在做什麼？除了會撒幣和補貼外，就是推給衛福部食藥署，而食藥署又做了什麼？食藥署在去年忙著護高端、護航小吃店賣快篩試劑，行政部門完全沒有在做事，最後的結果可能就是「班班吃秋刀魚」、「班班吃魷魚」、「班班吃午仔魚」；可見的未來，國中小的營養午餐會變得非常豐富，凡是所有被陸禁的農漁產品，都會變成學生的營養午餐。

吳怡玎批評民進黨在野時對於ECFA稱為「舔共」、「賣台」，執政之後卻行政怠惰，全推給中國大陸打壓，什麼是也不做，用「抗中保台」掩蓋所以的行政怠惰。

國民黨團總召曾銘宗呼籲中國大陸不要採行歧視待遇，禁止台灣農漁產品進口，傷害無辜農、漁民的權益。此外，要求政府拿出具體辦法，做好產銷規畫，拓展國際替代市場，確保農漁民權益。蔡政府要降低對中國大陸貿易依賴度，請拿出具體作為，不要再口水治國、口號治國，只會譴責，沒有具體解決問題的辦法，最後受傷害的是農漁民及中小企業界。