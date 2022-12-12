本土疫情連續4天上升！中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增10,824例本土個案及29例境外移入，另確診個案中新增31例死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，今天新增個案數比上周一增加6％，這也是第四天比上周病例數增加，顯示目前疫情已經到谷底，有可能上上下下，不管如何疫情已經到一個階段，還是維持每天1萬多例的情形。

指揮中心表示，今日新增之10,824例本土病例，為4,980例男性、5,836例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(1,697例)，臺中市(1,528例)，桃園市(1,333例)，高雄市(1,197例)，臺北市(1,057例)，臺南市(871例)，彰化縣(622例)，新竹縣(403例)，新竹市(322例)，苗栗縣(265例)，屏東縣(258例)，雲林縣(248例)，南投縣(207例)，嘉義縣(165例)，花蓮縣(129例)，宜蘭縣(123例)，基隆市(122例)，嘉義市(106例)，金門縣(66例)，臺東縣(64例)，澎湖縣(38例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為16例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月17日至12月9日，死亡日期介於9月27日至12月9日。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，中國、越南及韓國(各1例)移入，另23例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月10日。