梅西的妻子安托內雅現身卡達世足賽場。（美聯社資料照）

荷蘭替補前鋒韋格霍斯特（Wout Weghorst）因為遭到阿根廷球星梅西（Lionel Messi）嗆聲而成為話題人物，網友已經幫他取了新綽號「Bobo」（西班牙語的笨蛋）。梅西罕見在公開場合罵人，他的妻子安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）非但不介意，甚至還覺得很好笑。

網路出現一段11秒短片，可以看見梅西的哥哥和安托內雅走在路上有說有笑，哥哥拿著手機觀看梅西的嗆聲影片，一旁安托內雅模仿梅西的口吻重複說：「你看什麼看，bobo？」有球迷稱讚梅西的哥哥和妻子令人感到親切，雖然是梅西的家人，但他們對此事的反應就和一般阿根廷球迷沒兩樣。

阿根廷對荷蘭一戰爆發本屆最激烈的衝突，賽後梅西餘怒未消，起初外媒報導韋格霍斯特靠近梅西的時候，其實他是要向梅西致意，想索取他的上衣。梅西毫不客氣叫他滾開，還罵他笨蛋。不過梅西故意用西語來罵而不是用英語，韋格霍斯特聽不懂，並未爆發更多爭吵。

梅西這次爆氣差點惹來更大的麻煩，他賽後開砲批評裁判，觸犯了FIFA的大忌，有人擔憂會影響他的世足4強賽事（FIFA目前沒要罰他，預計只會對球團罰款）。梅西曾在2017年辱罵一位巴西籍助理裁判而遭禁賽4場與罰款，這是相當重的處分，導致他缺席世足資格賽。