「2022海峽兩岸年度漢字評選」活動12日舉辦揭字典禮，由中華書學會會長張炳煌揭曉年度代表字為「思」，推薦理由為疫情阻隔，兩岸、異地相思，兩岸關係也需要深思。張炳煌受訪時指出，「思」字就是心腦結合，疫情逐漸緩和，大家應屏除一些不好的解讀，坐下來思考一個很幸福、很好的道路。

作為2022海峽兩岸漢字節的重頭戲，兩岸社會各界人士積極參與「字述一年」互動交流，通過《海西晨報》官方微信、ZAKER、新浪微博等平台的年度漢字推薦通道，推薦自己心目中最能代表2022年的漢字。同時邀請兩岸經濟、財經文化、教育娛樂等各領域知名人士積極參與推薦，最終精選出36個候選年度漢字進行票選。

評選活動11月9日正式啟動，自12月2日至11日在新浪網上進行網路投票，截止至11日上午統計，投票數為1042萬6248票，其中新浪網696萬240票，微信小程序346萬6008票。

12日上午在台北時報大樓舉辦揭字典禮，工商時報社長陳國瑋表示，今年是工商時報首次與廈門《海西晨報》共同舉辦海峽兩岸漢字評選活動，透過這次活動，工商不再只侷限於財經金融產業，也可以藉此擴及兩岸文化交流的藝文活動，推廣中華漢學底蘊文化。

活動由張炳煌揭曉年度代表字為「思」字，此字由大陸方正字庫設計總監推薦，其理由為疫情阻隔，兩岸、異地相思，兩岸關係也需要深思。而台灣推薦高票當選年度漢字為「安」字，由愛爾麗集團常如山推薦，表示兩岸同胞安居樂業、幸福平安，世界因愛而美麗。

張炳煌在活動後受訪時指出，思字是由囟門（即腦門）與心結合而成，也就是心跟腦去結合，才能夠有所思想、做更好判斷。大家都是有知識的人，相信看到思字就應該知道非常符合目前的局勢，兩岸應該坐下來，共同想出並走出一個很幸福、很好的道路。

被問到兩岸將來的「思」是什麼，張炳煌表示，過去總是會有一個不對的地方，才會走入像去年的「難」及前年的「悶」，希望大家屏除一些不好的解讀，尤其是當前疫情已逐漸緩和，應該要去除掉一些不妥當的地方，思考怎麼走向比過去更好的道路。