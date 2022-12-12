民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農拋出松山機場遷建主張，卻遭到同黨立委楊曜以擔憂離島居民權益、國防安全受影響為由反對。國民黨參選人王鴻薇12日表示，松山機場遷建牽涉交通、都市建設、國安、離島通勤等問題，必須通盤考量，若只是選舉期間倉促提出，便會出現這種尷尬局面，建議吳怡農先與黨內溝通，並找國防部補課，別只用空洞、沒有建設性來回應他人意見。

王鴻薇今中午接受節目《新聞不芹菜》專訪，於會後接受媒體聯訪。媒體追問，中山區行仁里長陳德賢表態支持松山機場遷建，她表示，自己從小住在松山機場附近，完全理解附近居民受限於限建、限高規定，這也導致過去十幾年政治人物每逢選舉期間，都會提出松山機場遷建主張，最後結果總是「選後不聞不問」。

王鴻薇強調，她會持續傾聽附近居民意見，提出具可行性的解決方法，不會在選舉時高談闊論，選後卻不聞不問。

至於台北市議員王世堅為吳怡農站台引發深綠不滿，她說沒有特別意見，應該要問吳怡農。