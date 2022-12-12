癌症希望基金會舉辦第9屆「彩繪希望」，29位獲獎者作品，在中醫大新竹附設醫院b1藝廊展出到明年1月月31日。（羅浚濱攝）

癌症希望基金會舉辦第9屆「彩繪希望」，共計215幅作品參賽，29位獲獎者作品，即日起在中醫大新竹附設醫院b1藝廊展出，癌友透過畫作展現樂觀和堅強的生命力，讓院長陳自諒看了非常感動，邀請癌友、親友與醫護人員賞畫，展期到明年1月月31日。

癌症希望基金會王正旭董事長表示，癌症不代表絕症，但治療過程的辛苦及心理的恐懼，常常影響病友的治療意願與成效，研究顯示，透過藝術跟興趣的療癒有助於癌友獲得較好的疾病控制，提高癌後生活品質。

35歲的佳佳榮獲病友組第2名，2年前確診罹患淋巴癌，在動手術之前，害怕、恐懼、不安情緒全湧了上來，她每次做化療時，總聽著音樂，用色鉛筆在治療室中繪畫，打發時間跟排解情緒。

她創作「癒」的作品，反映心境，她覺得自己變成孱弱的角羊，空洞的眼神看著這灰暗世界，在病房中照護她的白衣天使，彷彿翩翩飛舞的白色蝴蝶，帶給她光明與希望。

珊珊在國小四年級時，就醫檢查出枕葉與頂葉間長了7公分的腫瘤，開刀切除，經歷全腦和脊椎的放療跟化療，因長期治療無法上學，去年又檢查出甲狀腺癌。

在治療過程中，珊珊透過繪畫創作抒發疲憊難過的心，她一刀一刀刻出展翅的老鷹，在版畫上釋放自己勇敢飛越疾病的渴望，作品「老鷹」榮獲病友組第3名。珊珊媽媽表示，縱使女兒的創作過程很辛苦，但仍無法阻擋對藝術創作的熱情！

許齡臻去年確診為乳癌第2期，右乳切除後進行8次化療，外貌改變使得她無法面對人群，直到有一天，她走入山中，看見飄落眼前的蒲公英種子，聽見枯枝斷裂的聲音，感悟人與植物一樣，同時在生，也同時在死，創作「大自然教我生死」獲得癌症病友組佳作。

性格開朗的陳淑婉，2020年底在醫院就診，罹患惡性淋巴瘤，她接受積極治療，在一次登山的路上，她走過長長的隧道，遠處的光亮讓她燃起希望的感受，行走的過程也宛如治療期的心境，因此她用畫筆把內心期望痊癒、對生之渴望描繪出來，畫作「生命的出口」獲得彩繪希望病友組的佳作。