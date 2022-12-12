肝臟是人體重要的排毒器官，而肝癌為國人十大癌症發生率第5位，肝膽腸胃科醫師表示，生活有些行為很傷肝，其中一項就是花生食用不當，例如一名肝膽科名醫，因為長期有「吃花生」的習慣，而花生放置室溫下易產生致癌的黃麴毒素，讓肝臟負擔太大，該名醫某天身體不適，檢查才知原來已罹患肝癌，且腫瘤還破裂出血。

腸胃科醫師蕭敦仁在《醫師好辣》節目中分享，自己的恩師也是肝膽腸胃科名醫，因該醫師太認真，看診時間常超過3小時，當他肚子餓時，跟診的護理師就會端出一盤花生讓他解饞，結果該名醫在54歲這年，發現自己的右上腹不適，照了超音波發現肝臟長了一顆腫瘤，還破裂出血，經詳細檢查，確認是罹患肝癌。

蕭敦仁表示，他對老師罹患肝癌也相當震驚，仔細探究原因，其實老師自身有B型肝炎，又因常吃花生攝取過多的黃麴毒素，使其有兩種肝病因子累加起來，才會導致肝臟容易長腫瘤。」

他提醒，花生放置於12度以上的環境，就易產生黃麴毒素，因此花生拆封後未吃完一定要記得放進冰箱。林口長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈也曾表示，花生等堅果類食物若在12度以上環境就會產生致癌的黃麴毒素，所以提醒民眾應保存在冰箱12°C以下。

蕭敦仁並指出，除了吃放太久的花生之外，脂肪肝、愛亂吃藥、喜歡吃生食也是傷肝的NG行為，民眾要盡量避免。