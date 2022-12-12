IC通路商文曄(3036)11月營收受到消費性電子市況低迷，客戶端多保守調整庫存下，月減少約25%，年減少約8%。惟法人點出，有鑑半導體通路商從直銷手中奪取市佔率，半導體通路呈現大者恆大，故文曄將為長線受益者，此外，合併新加坡世健的效應也將自明年開始發酵，對於文曄拓展東南亞市場，以及非消費性電子領域將有明顯正面助益。

文曄11月自結合併營收約432億元，月減少約25%，年減少約8%；累計前11月累計合併營收約5144億元，與去年同期相較年增率約達28%。

法人表示，文曄2022~2024年核心營收(未計入世健)年複合成長將達6%，主要是基於半導體通路商從直銷手中奪取市佔率，Gartner預估2021~2025市場規模年複合成長預估達8%，文曄成為主要受益者；再者，工業、車用、資料中心與伺服器2022~2024營收年複合成長分別達15%、21%與15%。預期這三項產業將貢獻文曄2024年核心毛利潤達59%，此外，也認為文曄將受益於半導體供應商與通路商的持續合併。

文曄在今年4月時斥資近50億，併購新加坡世健科技，主要是相中文曄、健世客戶重疊度低，產品線互補。世健在工控及航太領域深耕多年，市場集中東南亞與大陸，與ADI、Microchip、Qorvo、高通、三星等都有長期合作關係。

透過合併世健，有利於文曄擴張東南亞地區市場，且世健工業應用營收佔比達逾40%，資料中心與伺服器營收佔比也達10-15%，對於文曄產品組合也相當有利，法人估計，世健將分別貢獻文曄2023~2024年將貢獻文曄營收6%、每股淨利分別貢獻0.39元與0.40元。