民進黨立委補選候選人吳怡農近期爭議話題不斷。對此，前台北市副市長、國民黨政策會副執行長李永萍狠批，吳怡農給人一種與台北市長落選人陳時中類似的感覺，即「都有自爆體質」。她並批吳怡農沒歷練與內涵，無法處理大問題，還一直說錯話。

李永萍今（12）日接受《中天新聞》訪問時指出，吳怡農自參選以來，負面消息不斷，讓總統蔡英文身邊的英系人士既著急又看不下去，因為吳同樣是「小英男孩」之一，若他在1月8日的補選再次大敗，對英系的重擊可想而知。

李永萍認為，吳怡農選到現在，總給人與陳時中很像的感覺，即還來不及等對手攻擊、或媒體監督，自己就一直犯錯，而在犯了錯後所採取的方式，也與陳時中的狀況一模一樣，李永萍狠酸，「（吳怡農）好像跟陳時中一樣，都有一種自爆體質」。

李永萍批，吳怡農的問題，是他是一個虛幻、沒有內涵和政治歷練的文青式人物，同時還一直說錯話，若繼續以文青式的人設包裝，只會適得其反、讓大家更厭惡，且早有分析指出，這次九合一大選的結果告訴民進黨，文青式的網紅型政治都要被淘汰了，取而代之的，是像新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕的務實型政治人物。