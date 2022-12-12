目前竹北和竹東水資中心設有的回收水設施，每日供應35噸回收水給各鄉鎮清潔隊及各工地廠商派水車來載水，做清洗路面、澆灌花木及抑制揚塵使用。（羅浚濱攝）

2021年全台乾旱出現缺水危機，各水庫幾近見底，讓人觸目驚心，因台積電積極在寶山1、2期進行擴廠工程，未來園區用水勢必大增，營建署為此將在新竹縣、市3座水資源中心內新建再生水設施，並合併縣市供水網，將生產的再生水，以新設輸水管線進入園區，期能穩定用水，減輕寶山和寶二水庫的供水壓力。

新竹地區用水主要來自頭前溪，新竹科學園區用水則是從上坪溪攔河堰，將溪水導入寶山和寶二水庫，每當進入旱季，農業用水都首當其衝，政府都採取農田停灌補償措施，將水資源優先供應工業和民生用水。

2020年台灣因無颱風登陸，各地水庫儲存量逐漸開始下降，乾旱持續到2021年上半年，新竹縣2座水庫幾乎見底，園區廠商紛紛開始搶水車應急，適時完成的桃竹備援管線從石門水庫供水到新竹，但還是有民生用水減壓供水甚至停水的情形，如何分配水資源和使用再生水成各界討論議題。

工務處長江良淵指出，目前新竹縣竹北、竹東水資中心設有回收水設施，每日供應35噸回收水給各鄉鎮清潔隊、道路工程、植栽維護及營建工地廠商派水車來載水，做清洗路面、澆灌花木及抑制揚塵使用。

營建署考量水資源回收中心的再生水水源具水質穩定，水量較不受天候影響，認為經妥善處理後可供工業用水使用，針對目前新竹縣竹北、竹東及新竹市客雅等3座水資源回收中心，辦理放流水回收再利用評估計畫，期以再生水來減輕新竹地區工業用水的需求壓力。

江良淵表示，營建署初步構想在3座水資中心內新建再生水設施，規畫以UF＋RO（超濾＋逆滲透膜）方式將放流水產製成更純淨的再生水，透過新設輸水管線接到園區，台積電寶山1、2期擴廠也將做相關設備使用再生水，來減低水庫的供水壓力。

江良淵指出，營建署預計2027年底竹北再生水每日供水2萬2000噸，2029年底竹北和竹東再生水每日供水3萬噸，2030年底竹北、竹東併同新竹市客雅再生水，每日將可供應6萬7100噸給園區。

營建署將於13日上午10時、15日上午10時，分別在竹東水資源回收中心會議室和竹北水資源回收中心會議室，舉辦新竹地區放流水回收再利用公聽會暨說明會，廣納各界民意作為後續設計的參考。