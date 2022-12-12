台灣大哥大永續績效再創佳績，獲國際級永續評比肯定！道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）於12月10日公布2022年評選結果，台灣大連續6年入選DJSI最高榮譽「世界指數」（DJSI World），全球電信業排名榮獲第二，僅次於德國電信Deutsche Telekom AG，更為台灣電信業第一。

另外，台灣大連續11年名列「新興市場指數」（DJSI Emerging Markets），ESG表現在國際電信業名列前茅。今年台灣大在治理、環境、社會三大面向之25項評分，其中10項指標不僅獲得滿分，亦是全球電信產業最高分，環境及社會面向表現最為突出，名列全球電信業前1％，治理面向亦成績斐然，居全球電信業前2％，台灣大ESG表現國際發光，且領先業界，蔚為國際永續典範。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大作為全球ESG先鋒部隊，積極發揮核心能力，於營運過程中致力永續發展，攜手利害關係人，共同擴大影響力。台灣大將「永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會，擴大治理高度與廣度，未來期許能盡速獲主管機關核准合併台灣之星，透過產業整併，減少基地台重複佈建，預估每年節省1至2億度用電量，為延緩地球升溫的重大氣候議題，與全球標竿企業共同努力。

蔡明忠強調，台灣大同時致力於人才發展、數位創新、社會共融等多面向發展，相信員工是企業成長的基石，是永續成長的好夥伴，更是轉型的關鍵驅動力，未來將持續攜手生態圈夥伴，朝區域級科技電信集團的永續發展道路上加速前進，創造更美好的未來。

DJSI為國際上最具公信力的企業永續評比權威，每年就治理、環境、社會三大面向評估全球知名企業永續發展績效。其中「世界指數」（DJSI World）競爭更加激烈，從全球約2,500間在永續發展居領導地位的企業中挑選前10％列為世界指數，台灣大從激烈海選中脫穎而出。

台灣大在「世界指數」的治理、環境、社會面向均獲得高度評價，其中10項指標獲滿分，表現為全產業最佳，包含創新管理、重大性、政策影響、網路可靠性、環境報告、環境政策暨管理系統、社會報告，以及利害關係人議合、人力資本發展、人權保護。其中，人權保護的成績更是大躍進。

台灣大結合電信本業，接軌國際永續倡議，以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸，率先於2018年導入TCFD，評估氣候風險所增加之財務衝擊，今年加入RE100，承諾2040年百分百使用再生能源，並在2050年達成淨零排放，攜手利害關係人推動循環經濟，迄今已回收25.7萬支手機，延長生命週期，此外，台灣大亦結合公益，推動「二手平板手機捐贈偏鄉」專案，號召消費者回收手機和平板，除延長產品生命週期，更讓偏遠地區、原民山區等特殊狀況的孩子擁有數位平權的權利。另外。台灣大更在營運過程中落實永續發展，電信獨賣具環保材質的Nothing Phone綠手機，號召民眾響應綠色消費。

在公司治理績效亦備受肯定，台灣大的董事會成員組成多元，延攬國際電信專業人士擔任獨立董事，獨立董事席次占比過半更創電信業先例。今年台灣大不僅連續8年於公司治理評鑑中獲選前5%，也在大中華區200家上市公司中脫穎而出，獲選第二屆「大中華企業可持續發展指數(GCBSI)」大中華區第5名，為台灣企業排名第1名。 台灣大表示，台灣大珍惜人才，擘劃「人才高學力 職場心動力TWM Human OS Upgrade v.2022」計畫，調升起薪增幅超過7％，平均年薪達18個月，提供具競爭力的薪資吸引人才加入，更以對事物充滿熱忱、具備快速學習能力的「學力」作為衡量人才的標準。台灣大更打造幸福職場，以良好福利作為員工自我的最佳後盾，員工每月可申請10天彈性居家上班，女性員工整個孕期及生產後有薪給假高達77天、育有6歲以下子女每年再領1萬元育兒津貼，最高共可享12萬元福利金。

社會面部分，台灣大連續6年推動創新綠能公益專案「種福電」，串連供應商、消費者等利害關係人，推動綠能倡議，累計參與捐款總人次破萬，實募金額達2,865萬元，累計建置524.7 kW太陽能系統，預估20年累積收益可達7,285萬元及產生1,110萬度綠電，減碳效益超過5,778公噸，相當於近15座大安森林公園年吸碳量，協助公益團體獲20年穩定收益。

另外，台灣大去年疫情期間率先啟動「一人一平板 停課不停學」募捐活動，與7家NPO為弱勢學生發起2波平板募集，讓偏鄉學童有設備參與遠端教學，總計捐助2,257台平板。

不僅如此，台灣大更結合企業科技核心，以「用科技擁抱愛」為主軸，發展超過20項社會參與專案，內容涵蓋社區關懷、科技公益、科技共融，以及社會急難應變等多元面向服務，讓科技種子持續在偏鄉發芽。台灣大也透過「Bilingual Online百齡果」在線遠距志工英語陪讀計畫，投入20位志工線上陪讀，教學陪讀時數超過1,028小時，付諸實際行動關懷偏鄉弱勢族群。