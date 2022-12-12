聖暉*（5536）自結11月合併營收29.4億元，年增33％；前11月合併營收254.9億元、年增41％，單月與累計營收均創同期新高！在好業績加持下，聖暉*12日股價目前漲幅近1％、最高來到109.5元。

聖暉*表示，集團整體未完工在建工程案量保持高水位，台灣、大陸地區專案如期施作，加上集團持續精進專案工程人力調配、掌握原料採購交期、生產模組化作業流程，滿足各產業主要客戶無塵室與機電工程專案施作完工進度，挹注整體營運維持良好動能，是單月營收續創歷年新高的關鍵。