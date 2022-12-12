巨虹（8084）11月營收為1.56億元、月成長45.4％、年成長78.3％，營收大幅成長主因為AI事業部（助聽器）相關產品營收較上月倍增所致，亦較去年同期增加約6,900萬元。累積前十一個月營收為9.79億元、年成長36.1％。

巨虹電子是首家運用最新的人工智慧演算法實現醫療級（助聽器）音源分離技術，並擁有AI降噪、聽力補償以及自主智慧財產權（IP）的科技公司。由於公司使用深度神經網路（DNN）學習功能的醫療技術專用晶片，開發具有強大的音源分離降噪、移頻和語義識別功能。

同時能針對語音和語義的學習實現自我適應和自動增益，使得本公司生產的AI助聽器不需要專業驗配機構的複雜調試，靠助聽器本身的自我調整學習能力就能讓佩戴者始終保持在聽力最適範圍。

助聽器產品為醫療器材需獲得主管機關認證通過，巨虹已獲得中國CFDA之第一家，亦是唯一一家，智能助聽器及台灣TFDA之二類醫材證照，且AI助聽器需要強大的聲學資料庫（巨虹已建立4億多個音域場效資料庫）及聽力科學（DNN+AFI），並搭配臨床實驗（巨虹已與醫療院所完成超過5,000個臨床實驗）才能開發完成，未來巨虹生產之助聽器產品，將更方便操作且符合配戴者需求，來造福廣大的使用者。