指數公司ICE Data Indices編製的尖牙指數（FANG+ Index）最新成分股組合於9日美股盤後公布，這是指數採量化新規則後，首次進行成分股調整。新版成分股剔除阿里巴巴及百度兩檔中概股，並新增半導體運算領先者超微AMD及跨平台的雲端大數據軟體服務商雪花（Snowflake）。

統一投信表示，上述指數成份股調整預計於12月16日盤後生效，追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757），也將緊隨指數調整投資組合。00757今天股價約在35.94元小跌0.53％附近游走。

依尖牙指數新規則，所有成份股必須為美國註冊且在美交易所上市之普通股，因此，本次調整剔除兩檔中概股阿里巴巴及百度。而Meta、蘋果、亞馬遜、微軟、網飛及Google（FAAMNG），這六檔個股為尖牙指數核心，固定不變。

其餘四檔成分股以市值（權重35％）、日成交均值（35％）、股價營收比（15％）與近一年營收成長率（15％），進行量化篩選，依總評分排序。特斯拉及輝達因量化分數排序在前，仍在指數成份股之列。而AMD及Snowflake也在量化挑選中脫穎而出，成為尖牙指數新成員。

統一FANG+ ETF基金經理人袁永騰表示，此次的成分股調整，使尖牙指數更能掌握未來成長趨勢產業，如電動車、雲端、AI與大數據等。提供未來科技關鍵大腦的半導體類股，比重於指數占比中顯著提高，也讓投資人能一網打盡關鍵科技供應鏈，掌握未來投資方向。