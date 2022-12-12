愛是甜蜜，也是幸福的，很多人享受愛情中帶來幸福的滋味，一旦陷入戀愛，就會迷失方向，即使路途中布滿荊棘，也會勇往直前，《星座好朋友》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、雙魚座容易為愛痴狂，很捨得為另一半付出，會盡可能滿足對方所有要求。

▍第三名：金牛座

不少人都覺得金牛座很小氣，但陷入愛情時，金牛座卻很捨得為另一半出錢出力，也不會計較金錢得失，在愛情世界中，會盡可能滿足另一半所有需求，不會和愛人斤斤計較，而且經常會寵著、慣著對方；若一旦被背叛、欺騙，金牛座會使勁鑽牛角尖找出原因。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座沒有安全感，但只要遇到能給他們安全感的人，無論是上刀山下火海，都在所不辭，不過剛開始交往時，他們為愛痴狂的表現並不明顯，但隨著關係越來越深，甚至論及婚嫁時，對另一半的意見或建議會很重視，哪怕是很小的事情，生活上會把對方照顧到無微不至。

▍第一名：雙魚座

雙魚座可以說是一個為愛而生的星座，絕對有資格做為愛痴狂的冠軍，對他們來說，如果愛情和麵包有排位，愛情一定會排在麵包前面，大多數的雙魚座只要一談戀愛，即使不問都看得出來，更別說想瞞過身邊的朋友，因為他們的喜怒哀樂全表現在臉上，而且行為舉止也有著細微的變化。