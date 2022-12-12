永靖國中棒球隊是另一個改變的故事，「學長」魏應充推動「接棒未來」棒球公益計畫。（吳建輝攝）

頂新和德文教基金會這些年來捐贈永靖國中棒球隊逾千萬元，更引進職棒味全龍資源協助小球員精進球技，讓永靖國中棒球隊今年首度代表彰化，挺進全國賽。（吳建輝攝）

25週年特展中以「大樹開枝散葉根猶在」為意象呼應初心理念，從苗木之鄉永靖的源頭出發，播下善的種子。（吳建輝攝）

頂新和德文教基金會25周年，特別推出周年特展，展出基金會推動的各項公益演進外，更蒐羅近25年來珍貴的展品，包括「人文創生」、「慈善公益」、「社區深耕」、「接棒未來」等4大主題，基金會副董事長陳慶浩表示，即日起至25日於永靖成美藝廊展出，歡迎鄉親一起走「靖」回憶，回顧過去、展望未來。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩表示，頂新和德文教基金會於1997年由董事長魏應充在故鄉彰化縣永靖成立，以回饋故鄉、服務社區為宗旨，落實「一鄉一企業」回饋家鄉的理念，目的要讓永靖蛻變，如今25年過去了，他以基金會25年來的文教志工自居和自豪，邀請大家一同見證基金會25年來的一步一腳印，發現永靖蛻變的嶄新面貌。

陳慶浩說，基金會推行之初，著重在社區營造，串連在地資源，行銷永靖在地文化，2017年做出成績，轉成全國型基金會，投入慈善公益、推廣棒球運動、多元教育資源、扶植地方創生和文化資產保存之領域，不過最重要仍是永靖家鄉的弱勢學童，10多年來「頂新課輔班」和「農村課輔班」，提供免費課業輔導，共幫助1782位學童。

另外「魏和德獎助學金」，共有4700位永靖在地優秀清寒學子受惠，這次特展中也展出當年課輔班的講義；另外永靖國中棒球隊是另一個改變的故事，「學長」魏應充推動「接棒未來」棒球公益計畫，這些年來捐贈棒球隊逾千萬元，更引進職棒味全龍資源協助小球員精進球技，讓永靖國中棒球隊今年首度代表彰化，挺進全國賽。

頂新和德文教基金執行長蕭巧怡表示，25週年特展中以「大樹開枝散葉根猶在」為意象呼應初心理念，從苗木之鄉永靖的源頭出發，播下善的種子，特展中展出絕版的書籍、國寶級已故傳統彩繪藝術家陳壽彝手稿、泛黃的課輔班講義、棒球隊的球衣、磨損的球具等，還有互動體驗區及「隨身活版印刷機」鉛字刻印、按讚拍照送限量口罩等活動，歡迎民眾蒞臨參觀，活動詳請洽臉書：https://zh-tw.facebook.com/tinghsinhedefoundation/