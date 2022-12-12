由於供應鏈庫存壓力，面臨現金流短缺問題，市場傳出，自行車大廠巨大發函給協力廠商，自12月至明年3月出貨至巨大之貨款，將延長票期45天，引發市場關注。對此，巨大回應，目前公司營運無虞，請外界無須擔心。

巨大發出一封公開信給協力廠商，內容提到，隨著疫情逐漸散去，自行車產業從爆發成長到現在面臨雪崩，市場庫存之高，是1970年代來前所未見。

巨大提到，市場出現高庫存低流動的趨勢相當罕見，目前浮現更嚴重的問題是現金流量短缺，所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天，巨大基於與客戶共榮共好之合作原則，責無旁貸，理應全力協助。

巨大在公開信表示，然僅以一己之力，無法完成此任務，因此本著與各位夥伴共榮共好之原則，即自2022年12月至2023年3月出貨至巨大全球之製造廠（含GCM/GCK/GEV/GCT/GEM/GHM/GTM)之貨款，依現行之票期制度下，展延45天。

巨大感謝供應鏈夥伴的協助，在共好共榮的原則下，定能度過難關。對此，ETtoday報導，目前公司營運無虞，請外界無須擔心。

事實上，自行車三雄巨大、美利達及桂盟今年三季營運表現不俗，均賺進超過一個股本。巨大每股大賺15.01元，其次是桂盟賺進12.90元，美利達雖受到業外收益不如預期影響，但每股仍賺了10.32元，三雄表現皆不俗，但受景氣快速反轉影響，確實受到衝擊。