小米趁著年尾消費旺季，揭曉小米13系列、摺疊手機小米MIX Fold 2、小米Watch S2等多款新產品，並宣布進軍迷你PC市場，推出外型酷似蘋果Mac mini的「小米迷你主機」，開拓新客群。

香港經濟日報報導，小米迷你主機在外觀方面，基本與Intel NUC薄款一致，體積僅為手掌大小。主機的頂部中央有小米logo，左右兩側為密集的散熱蜂窩孔。主體則採用與蘋果Mac mini同款的一體精雕工藝，一體式鋁合金材料。

小米迷你主機配備第12代Intel Core處理器i5-1240P，該處理器為12核心16線程，最高Turbo Boost為4.4GHz。

同時配備16GB Dual Channel DDR4 RAM+512GB PCIe 4.0 SSD版本，搭配100W電源，運行Windows 11操作系統。小米迷你主機支援最高40W效能釋放、Wi-Fi 6和藍牙5.3等功能。

售價方面，小米迷你主機不配備系統、RAM、SSD的版本為人民幣（下同）2,799元，配備16GB RAM+512GB SSD版本的首發價則為3,699元。