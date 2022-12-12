模特兒出身的加拿大華裔女星葉芳華，擁有一張混血臉孔、神似港星鍾楚紅的深邃五官，因此擁有「翻版鍾楚紅」的稱號，1994年她參選香港小姐後受到注意，隔年一出道就成為「龍女郎」，主演成龍的國際大片《紅番區》，在片中有精彩的打戲表現，還因此獲得「第15屆香港電影金像獎」最佳新演員及最佳女配角提名，可謂出道即巔峰。

之後葉芳華力求延續聲勢，直到1997年總共接下8部港片，可惜就算她升上女主角，作品的製作規模均不高，且清一色是性感美女的角色，例如，她曾在《孽戀》裡鴛鴦戲水、在《運財五福星》飾演舞女，以及在《狂野三重奏》中上演沙漠情慾戲。期間，即使偶爾迎來佳作，與男神古天樂主演電影《玩火》，但終究不比剛出道時受人矚目。

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Clary is clearly in trouble after the Clave finds out what really happened by Lake Lyn w Jace and Raziel and Jia Penhallow is clearly not happy 😮...hello there #FrancoiseYip pic.twitter.com/HOEdSf6CoO — Dalma - TMI Uruguay ➰ (@TMI_Uruguay) May 1, 2018

1998年，葉芳華毅然決然返回加拿大，消失在香港演藝圈，改在美國好萊塢尋求事業的突破，後來她曾參與李連杰進軍好萊塢的大片《致命羅密歐》(Romeo Must Die)，《異形庇護所》(Sanctuary)，獵豔情人(Mistresses)，以及2018年的《鐵血戰士：血獸進化》，然而她多半都出演小角色，因此並未激起太大火花。如今50歲的她仍嘗試演戲，日前她的出演劇照曝光，可見她的外貌依舊美麗凍齡，讓粉絲一眼就認得出，而影迷不時也會翻出她的昔日作品懷念。