苗栗市公所將自籌４６０萬元，進行苗栗市中正路393巷路段改善工程。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市中正路393巷路段，因道路寬度不足，加上動線不佳，不僅在交通尖峰時刻容易壅塞，還有視線死角問題，有用路安全疑慮，苗栗市長邱鎮軍12日前往視察，並啟動道路拓寬改善工程，預計90天工程期，未來將可改善路口交通瓶頸問題。

苗栗市中正路393巷道路寬度約為6公尺寬，因道路寬度不足，銜接文化街及中正路到復興路車流，經常在民眾上、下班時間，容易有交通打結的問題。

更因道路銜接末端玉維橋線型不佳，形成視線死角，加上苗栗市公所已向體育署爭取興建苗栗市全民運動館，工程啟動在即，且體育館出入口將設在苗栗市中正路393巷，恐形成多處路口匯集。

因此，苗栗市長邱鎮軍為改善交通狀況，評估考量後由市公所自籌460萬元經費，將中正路393巷至玉維橋長約110公尺道路拓寬成12公尺寬，截彎取直以提供市民更優質舒適道路通行空間，並配合未來興建苗栗市全民運動館出入動線，提供更優質舒適的通行空間。