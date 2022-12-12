遊客近距離觀看正在泡湯的水豚。（柯宗緯翻攝）

水豚「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」在內舍的萌樣。（柯宗緯翻攝）

迷你驢與迷你馬混養共生。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園將於12月16日起試營運，動物新秀水豚君報到！民間動物園透過物種交流方式將5隻萌度爆表的水豚君送到壽山動物園；另外彰化來的迷你驢則與迷你馬、台灣黃牛、羊駝混養，成為園方首度嘗試混養共生模式。

壽山動物園指出，基於提升動物福祉及血緣分散的理念，將萌度爆表的水豚君，這次透過物種交流的方式，來到壽山動物園大家庭，園方更在新建的山形屋及觀察廊以動物新朋友水豚命名，在保育員悉心照料下， 5隻水豚完成檢疫且適應情況良好，已經準備好與大小朋友見面。

首波到來的可愛生力軍「翠絲」、「胡迪」、「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」等5隻水豚適應情良好。園方提醒，別看水豚呆呆憨憨的模樣，其實很容易緊張、受到驚嚇的動物，因此接近牠們時也得放慢腳步才不會驚嚇到牠們。

保育員也透露，在照養期間觀察到的小細節，最容易緊張的水豚「胡迪」抵抗不了美食的誘惑，「翠絲」相對冷靜不過對陌生人與環境還是有戒心；至於水豚爸爸最親近人也最貪吃，願讓保育員觸碰撫摸，看到保育員也會主動靠近看看是不是身上有好吃的食物，而「阿姨」與「媽媽」若試圖觸碰則會轉頭離開，相當有個性。

為迎接水豚君，這次園方新建2座山形屋，其中一座就命名為「水豚山屋」，提供大小朋友一窺動物房間的機會，若在山屋沒看到水豚，可從空橋俯視找尋水豚身影，在山屋側邊的觀察廊也可能近距離巧遇正在泡湯的水豚君。

此外，有「驢子界柯基」矮萌之稱的迷你驢，性格溫馴，喜好群居，這群來自彰化的動物新朋友也在山形屋旁的友善動物區與迷你馬、台灣黃牛和羊駝混養共生，這也是園方首度新嘗試，打破以往單一物種同住一區框架。

此外，壽山動物園試營運期間祭出人流管制，14日上午10時起開放售票，民眾必須先上官網線上預購預約訂票系統https://kh-zoo.kcg.gov.tw/完成註冊程序後進行購票，購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園。