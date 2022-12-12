Harry Kane; We stand for #LGBT rights in #Qatar

Harry Kane; We don’t care what @fifa say

Harry Kane; Now we are afraid



Also Harry Kane;

I missed the penalty because my mind wasn’t right



Gareth Southgate allowed #Engiand players to lose sight of their mission to play politics pic.twitter.com/swvx4R87lj — Mike Graham 🇬🇧 (@Iromg) December 10, 2022

英格蘭在本屆8強失利，這回英國國內也有網友挖苦隊長肯恩（Harry Kane）等人的政治立場，英國TalkTV保守派媒體人葛拉姆（Mike Graham）甚至推文嘲笑英格蘭是因為肯恩的挺同立場才輸的。

世足開賽之前，代表聯合王國的英格蘭、威爾斯原先都要配戴聲援LGBTQ+的「OneLove臂章」上場，結果國際足總FIFA祭出黃牌伺候，兩隊的隊長只好改用「反歧視」臂章。這讓一些保守派的英國球迷譏笑「世界盃變成覺醒盃（Woke cup）」「肯恩射門射不直，因為他已經彎了。」

葛拉姆寫道：「肯恩揚言在卡達支持LGBT然後他又害怕了，他沒踢進罰球，因為他的心態不正確。英格蘭總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）讓自己的球員們迷失在政治裡。」

這次英格蘭的抗議行動幾乎是兩面不討好，LGBT支持者批評他們臨陣退縮，相比其他國家更是如此。德國隊很高明地把球隊搭乘的飛機漆上斗大的政治標語「多元化必勝」，美國隊則是一聲不響把當地訓練設施的大型星條旗隊徽改成彩虹旗，反觀英格蘭只在飛機的機頭寫上小小的彩虹字眼。

本屆踢入8強戰的國家，其中6國已合法化同性婚姻（英格蘭、法國、巴西、葡萄牙、荷蘭、阿根廷），只除了伊斯蘭信仰的摩洛哥和基督信仰的克羅埃西亞，他們在憲法裡就禁止同婚。根據相關組織ILGA-Europe報告，英國在歐洲的LGBTQ評比名列前茅，但是近來出現較嚴重的一波倒退。