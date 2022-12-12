周一公布的數據顯示，日本11月批發(躉售)價格為年增9.3%。此一漲幅幾乎與前一個月持平，顯示在大宗商品價格趨緩之下，已有初步跡象顯示，通膨可能已見頂。
但是此亦為批發價格連續第21個月出現年增上漲。
儘管食品和能源價格繼續上升，但此一數據為日本經濟帶來一些緩解。日本的能源和原物料幾乎全數依賴進口。
企業商品價格指數(衡量企業之間相互收取商品和服務的價格)，上漲8.9%，超過市場預期，但略低於10月的年增9.4%。該指數收在118.5點，創歷史新高。
11月以日圓為基準的進口價格指數，年增28.2%，較10月修正後的42.3%大幅放緩。日圓從近十年的低位反彈，緩解了進口成本上漲的問題。
公布該數據的央行官員表示：「企業將不斷上漲的原物料成本轉嫁給各種商品。但近期全球大宗商品價格趨緩，對某些商品產生了影響」。
11月石油和煤炭產品價格年增0.5%，低於10月修正後的2.8%漲幅。
資料也顯示，化工產品和金屬廢料價格漲幅也有所放緩，反映出來自中國的需求減弱。
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