金志遙為新歌MV扮成喪屍模樣逼真。（AMM亞洲心動娛樂提供）

金志遙為新歌MV扮成喪屍模樣逼真。（AMM亞洲心動娛樂提供）

「總監歌手」金志遙為新歌〈記得我就好 Remember me〉MV扮最帥喪屍情人大談末日之戀．配合歌詞詮釋愛情逝去的悲傷及無法挽回的遺憾，酷愛血腥重口味活屍電影題材的他，突發奇想把MV設計成末日喪屍故事發揮延伸，以「即使變成了喪屍也不要忘記我們之間的愛」為主題，拍攝喪屍片類型的新形態愛情故事MV，並由金志遙親自扮演活屍，臉上佈滿血絲青筋的活屍妝栩栩如生，與女主角在MV中大談末日喪屍虐戀，充滿恐怖式的獨特浪漫。

首次cosplay扮恐怖喪屍的金志遙，無論部正常扭曲的肢體動作、猙獰表情都十分到位，更把學生時代苦練的街舞Popping （機械舞）融合其中，自稱是「活屍片大師」的金志遙，拍攝前不僅把國內外的活屍片都拿出來重看，還重玩活屍類電玩遊戲，不過儘管愛看活屍片愛的徹底，但在實際拍攝過程中他卻吃足苦頭，不僅化5小時特殊妝，為了讓活屍眼白更明顯，他還要克服戴隱形眼鏡的恐懼，從小沒帶過隱形眼鏡的他數度流淚吃足苦頭，被工作人員虧「最有感情的活屍」。

此外，扮嗜血活屍的金志遙更在導演的安排下雙手拿佈滿蛆的生肉張牙舞爪地對戲，「與生肉共舞」的他看似要生吞活剝這些肉，但實際上怕蟲的他拍攝時卻成了金志遙最大的噩夢及酷刑，幾度在拍攝過程中作噁想吐差點放棄，他苦笑說：「導演原本要我真的吃生肉，後來手拿長蛆豬肉的我看到真的投降，還跑去廁所狂吐！後來在拍攝吃肉畫面時改換鮪魚罐頭，不過因為味道超重，拍完這一場戲，有半個月不想碰鮪魚相關的食物。」充分體驗「一日活屍」吃盡苦頭。

值得一提的是，這次在MV中化身為恐怖活屍的金志遙，特別請化妝造型師在臉上、身上寫下多年來被網路酸民貼上「過氣」、「不紅啊」的攻擊標籤，以直球對決的方式面對酸民的攻擊；他透露過去自己在網路上的搜尋關鍵字都是「過氣、不紅、老、裝年輕噁心」，這次趁拍活屍題材的MV，藉由片中被活屍威脅的畫面及反轉劇情，表達多年來被貼標籤、飽受酸民攻擊的心情，金志遙說：「把這個理念加入在這個MV裡面，如果這些攻擊你在意或不在意，那結局或許就會不同。」

終於發行全新專輯《金志遙JIN STORY》，集4年心血完成裡頭7首歌的金志遙語出驚人表示：「這應該是最後一張國語專輯！」把這張專輯當成獻給天上父親的他，想藉由作品告訴父親，自己在事業上已經找到穩定的方向，「如果未來還有機會做音樂的作品，我想試著往台語樂壇的路線去努力，因為爸爸是南部人講著一口標準台語，我發唱片的初衷就是為了爸爸，所以發台語歌應該就是跟爸最直接的連結」。