美國商務部7日對中國祭出新一輪晶片出口管制，導致南韓經濟命脈晶片業損失慘重，南韓關稅廳數據顯示，南韓12月前10天出口年減20.8％，主因在於半導體晶片等需求持續不振，該產品出口額年衰退27.6%至26.3億美元。

《韓聯社》報導，南韓關稅廳公布最新數據，12月1日至10日出口總額154億美元，與去年同期194億美元相比，減少20.8%；進口額同樣下降7.3%至203億美元，出現49億美元貿易逆差。

進一步從產品類別來看，受需求低迷及晶片價格走跌影響，晶片12月前10天出口額年衰退27.6%至26.3億美元；其他包括行動裝置出口額年下降46.6%至4.73億美元，鋼鐵和汽車零件出口額也分別年減37.1％和23.2%，金額分別為10億美元、5.49億美元。

從出口目的地來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口年減34.3%至33.8億美元；對第二大貿易夥伴美國年衰退2%至25.5億美元；對歐盟出口額下降至20億美元、年減少4.3%。

全球信評業者穆迪（Moody's）則看壞南韓2023年經濟成長，把明年GDP（國內生產毛額）預估值從2.4%降至2%。穆迪指出，南韓景氣面臨多重考驗，包括南韓最大貿易出口夥伴中國經濟成長已趨緩，歐美等主要經濟體拚命升息等；此外，南韓本身也存在家庭債務不斷增加，以及韓企資金流動性不足等金融問題。