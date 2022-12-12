為了強化學生的自主學習能力，新北市7校，建立12個自主學習實踐社群聯盟，與國家教育研究院、愛思客(ASK)團隊攜手，今推出全國第一本國中生的「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」。（教育局提供）

為了強化學生的自主學習能力，新北市教育局結合中山國中、漳和國中、桃子腳國中小、坪林實中、重慶國中、崇林國中、南山中學7校，建立12個自主學習實踐社群聯盟，與國家教育研究院、愛思客(ASK)團隊攜手，今推出全國第一本國中生的「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」，邀請師生代表出席，分享自主學習的改變。

新北市副市長劉和然說，新課綱強調學生自主學習的能力，市府強調從學生國中階段開始就需積極培養主動學習能力，透過全國第一本自主學習課堂教學實踐指引，提供教師課堂教學的設計模式和評估工具，用脈絡化的方式帶領教師，指引學生的學習和思考策略，培育出學習動機和能力。

中山國中教師隋奇融表示，自主學習已是國際趨勢，必須向下扎根，方案計畫除了統合數學和跨域的教師一同研究，也串連起家長及諮詢專家資源，大家建構出課堂鷹架，引導學生討論、思辨，進而引導他們自主學習。

桃子腳國中小學生邱昱頡說，學校課程有針對議題進行探究分析，他從中學會發現問題、尋獲解決策略的方式，配合生生用平板及多元數位學習平台，對話小組還能一起討論，完成學習任務，有個科技幫忙，自主學習不受時間限制，相當方便。

教育局表示，老師、家長需要相信學生是有能動性和責任心的主體，這次發布相關指引，希望協助教師從教學轉變為導學，促進學生自發學習，若民眾想要了解細節，可至Facebook社團「NTSRL新北促進自主學習課堂」（https：／／www.facebook.com／groups／1368308430285935／about）。

新北市自主學習指引國教院