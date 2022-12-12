嘉義市長候選人黃敏惠今天到港坪運動公園向民眾拜票。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長候選人黃敏惠向在港坪運動公園運動的民眾拜票。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

台南市長黃偉哲為民進黨市長候選人李俊俋助選。（廖素慧攝）

台南市長黃偉哲陪同民進黨市長候選人李俊俋車隊掃街催票。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉倒數最後衝刺，藍綠對決愈來愈緊繃，12日台南市長黃偉哲陪同民進黨市長候選人李俊俋車隊掃街催票，民眾熱情回應；拚連任的國民黨市長候選人黃敏惠則到港坪運動公園拜票、催票。

黃偉哲為李俊俋拉票，他說，台南與嘉義縣市、高雄是半日生活圈，將來若有機會合作，可以有嘉嘉南、嘉嘉南高城市治理平台，擴大縣市治理協調，包括福利、交通、服務等方面跟民眾息息相關的城市治理，互相交流，很多市政建設規模做大後，可以降低成本，對民眾的服務品質也提高，樂觀其成。

黃偉哲和李俊俋從競總出發前，有鄉親熱情合照，而車掃途中，有開車民眾搖下車窗比YA，也有民眾拿出手機拍照、錄影，大喊「加油！」

黃敏惠則一大早到港坪運動公園向鄉親拜票，一雙手握過一雙手，向市民傳達她想繼續為民服務的熱情，民眾也熱烈與她合照，為她加油。

黃敏惠提到港坪運動公園有許多嘉義人的共同回憶，去年疫情最艱困的時刻，嘉義市立即應變，在港坪公園體育館及北興國中體育館開設「大型疫苗接種站」，為長輩統一造冊、免預約、免排隊，安排最貼心的疫苗施打服務。

黃敏惠又說，港坪公園也是每年暑假「科學168」舉辦場地，是許多孩子與家長玩科學遊戲學習科學的地方。

黃敏惠也不忘催票，她說，全國只剩下嘉義市在選舉，選舉從1次變成2次，投票率一定會受到影響、會降低，但相信嘉義市民的自主性很高，會用選票決定未來。