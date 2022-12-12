中央流行疫情指揮中心今天宣布上周為疫情谷底，並一口氣公布5例新增的兒童重症個案，包含3例多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2例腦炎，年齡介於2至16歲，不過都沒有生命危險，多數都已好轉出院。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的第一例MIS-C個案為一名9歲男童，無慢性病史，沒接種疫苗，11月12日曾確診，12月1日起陸續出現高燒、咳嗽、腹痛、頸部淋巴結腫等症狀就醫，診斷為支氣管炎，住院進一步檢查後懷疑是MIS-C，經治療後症狀好轉，已於12月10日出院。

第二例為16歲女生，無慢性病史，接種過三劑疫苗，11月10日曾確診，11月30日開始出現發燒、右頸腫痛、咳嗽、喉嚨痛、吞嚥困難等症狀，12月3日到急診就醫診斷為頸部感染住院，住院後發現有紅腫、結膜炎、嘔吐、腹瀉等症狀，懷疑是MIS-C，目前仍在一般病房治療中。

第三例為2歲男童，無慢性病史，沒接種疫苗也未曾感染，11月18日起陸續出現發燒、嘔吐等症狀，11月21日到急診診斷出上消化道出血，收至於兒童加護病房檢查後發現皮疹、休克、新冠N抗體陽性，診斷為MIS-C，經治療後 病況好轉，11月29日已轉為一般病房，並在12月3日出院。

第四例則是6歲女童，無慢性病史，曾接種兩劑新冠疫苗，10月3日快篩陽性確診，10月10日因嘔吐、腹痛、眼球震顫至急診，由於出現呼吸窘迫緊急插管，給予抗癲癇藥物、瑞德西韋治療後收至於兒童加護治療，診斷為疑似腦炎，目前已好轉於10月17日出院。

第五例則是2歲男童，無慢性病史未接種疫苗，12月4日開始發燒、四肢抽搐至急診，PCR陽性確診，經頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷為急性腦炎，當日收住加護病房，使用瑞德西韋後病況好轉，12月8日轉至一般病房，最快今天可出院。

截至目前，國內12歲以下兒童重症284例，35例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、188例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染，以及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡。