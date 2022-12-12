台南學甲88槍槍擊案發已滿1個月，警方懷疑槍手孔祥志早已出境潛逃至東南亞。孔祥志過去與母親相依為命，租屋在學甲，兒子迄今下落不明，孔媽媽12日在市議員謝財旺陪同之下首度出面，盼透過親情呼喚，讓兒子盡快出面投案，勿被特定人士利用。

孔母哽咽地說，兒子在案發前一天11月9日還有回家，但11月10日後就人間蒸發，完全聯絡不上，也沒有收到兒子傳的訊息，現在最擔心的是兒子的人身安全，不主動投案會不會是受人所迫？

孔母說，原本不相信是兒子會做出這種事情，尤其他們母子跟謝財旺有不錯私交，過去也常拜託謝財旺一些事情，選舉期間也會帶著兒子一起來當志工，孔祥志也都叫謝財旺「旺叔」，怎麼可能去開自己叔叔的服務處。

孔母說，她獨自撫養孔祥志長大，知道他是什麼人，雖然不是很乖的孩子，也曾做不少錯事，並在外面欠了一些錢，但她相信兒子絕對不會自願去開槍，應該有什麼苦衷，或被人所指使，希望兒子看到新聞後可以盡快投案說明，讓司法釐清真相。

謝財旺說，孔祥志出身單親家庭，跟母親相依為命，孔媽媽一得知兒子就是槍擊案的槍手後，不斷跟他道歉，但已經1個月無法聯繫到兒子，人是生、是死都不曉得，所以才來服務處請求幫忙。孔媽媽這段期間很煎熬、精神狀況很不穩，如果再過1、2個月，孔仍沒到案的話，孔媽媽恐怕會崩潰。