「2022年韓國AFA世界廚藝大賽」日前在韓國首爾登場。（元培提供／陳育賢新竹傳真）

「2022年韓國AFA世界廚藝大賽」日前在韓國首爾登場。（元培提供／陳育賢新竹傳真）

由韓國AFA亞洲餐飲協會舉辦的「2022年韓國AFA世界廚藝大賽」，台灣代表隊因疫情影響，在中斷3年後，日前再有機會踏出國門赴韓國參加比賽，台灣選手在飲調、果雕及烘焙作品表現出色，大獲韓國大會評審團高度評價與讚揚。

今年韓國AFA世界廚藝大賽由韓國中小企業處及韓國AFA亞洲餐飲協會共同主辦，由於疫情關係，此次競賽在韓國分賽區進行，台灣選手比賽時間及場地是11月4日在京畿道富川大學以及12月2日在首爾KINTEX國際會展中心完成最後1天賽事，同時公布此次全部比賽成績及進行頒獎典禮。

此次計有11個國家報名參賽，包括韓國、蒙古、中國、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、台灣、泰國、越南、印尼、印度，參賽選手約1400人。

比賽類別包括料理（現場及展示）、烘焙（現場及展示）、現場蔬果雕、現場調酒比賽（傳統及創意）、現場咖啡比賽（拉花及手沖）共52個比賽項目。烘焙現場及展示組有870組、料理現場及展示320組、飲調（咖啡及調酒）組350組、蔬果雕90組等，合計參賽組數有1630組。

台灣參加比賽學校包括有景文科技大學、台北城市科技大學、醒吾科技大學、元培醫事科技大學、敏實科技大學、遠東科技大學、樹德科技大學及國立羅東高商等8所大學及高中。

其中，元培醫事科技大學餐飲管理系在嚴如鈺、劉婉真及鄭富貴等3位老師指導之下，共有2位老師及4位同學前往參加，此次獲獎獎項分別為嚴如鈺榮獲手沖咖啡金牌及創意調酒銀牌；劉婉真榮獲鮮花蛋糕裝飾金牌，餐管系學生莊憲鵬榮獲開胃菜展示項目金牌、主菜展示項目銀牌；黃柏翔獲傳統調酒金牌；朱仲禾獲西式甜點銀牌；羅俊翔獲創意調酒銅牌。

且韓國大會評審團對於台灣選手的作品及現場表現有很高的評價及讚揚，尤其在飲調（咖啡及調酒）現場比賽及現場果雕比賽及烘焙作品表現更是讚賞。